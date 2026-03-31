Al Teatro Duse la grande musica e ‘Feste’ il capolavoro firmato Familie Flo?z

Al Teatro Duse si svolgono due spettacoli: uno dedicato alla musica d’autore con artisti italiani e internazionali, e un tributo in danza all’album ‘The Wall’ dei Pink Floyd. Contestualmente, è in scena ‘Feste’, produzione della compagnia berlinese Familie Flo?z, attesa per la sua prima italiana. Gli eventi coinvolgono diversi generi artistici e si inseriscono nella stagione teatrale della struttura.

La grande musica d’autore, dai talenti italiani alle star internazionali, il tributo in danza all’album ‘The Wall’ dei Pink Floyd e l’attesissimo ‘Feste’, il capolavoro della compagnia berlinese Familie Flo?z. Ce n’è per tutti i gusti nel cartellone di aprile del Teatro Duse di Bologna. Ad aprire la programmazione del mese sarà il concerto di Giordana Angi (2 aprile). La cantautrice italo-francese presenterà il nuovo singolo Strade insieme ai suoi brani più amati, tra cui Casa, Stringimi più forte e Siccome sei. Per l’occasione proporrà anche versioni inedite dei duetti realizzati nel corso della sua carriera, da Sting e Loredana Bertè, in un mix di cantautorato, pop, rock ed elettronica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Duse la grande musica e ‘Feste’, il capolavoro firmato Familie Flo?z Articoli correlati Musica e solidarietà, al Teatro Duse un concerto per la nuova Protezione civile di CortemaggioreDomenica 1° febbraio alle ore 17,30, al Teatro Duse di Cortemaggiore si terrà un concerto benefico con ingresso a offerta, il cui ricavato sarà... Leggi anche: La grande musica brasiliana al teatro Spina Una selezione di notizie su Teatro Duse Temi più discussi: 'Il Maestro e Margherita' di Michail Bulgakov, raccontato da Paolo Nori; Umberto Orsini torna al Teatro Duse di Bologna con 'Prima del Temporale'; We Bulli in scena al teatro Duse a Besozzo; Il ritmo e la comicità di Michael Frayn al Teatro Duse. Il fenomeno ABBADream arriva a Bologna: mercoledì 8 aprile il grande show dedicato al mito svedese al Teatro DuseIl Teatro Duse di Bologna apre le porte al mondo scintillante di ABBADream, la produzione firmata Stage 11 che mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 21:00, riporterà in scena l’estetica e i successi intra ... sassuolo2000.it Umberto Orsini al Teatro Duse di Bologna con ‘Prima del Temporale’Cresce l’attesa per l’arrivo al Teatro Duse di Bologna di Umberto Orsini, in scena dal 27 al 29 marzo (ore 21, domenica ore 16) con ‘Prima del Temporale’ spettacolo nato da un’idea dello stesso Orsini ... sassuolo2000.it Il 31 marzo 2026 alle 21 il Teatro Duse Bologna ospita un appuntamento speciale dedicato a Charlie Chaplin. L'Orchestra Senzaspine porta in scena 'The Pilgrim' (1923) in forma di film-concerto, con la proiezione della pellicola accompagnata dall’esecuzion - facebook.com facebook