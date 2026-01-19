Musica e solidarietà al Teatro Duse un concerto per la nuova Protezione civile di Cortemaggiore
Il 1° febbraio alle 17:30, al Teatro Duse di Cortemaggiore, si svolgerà un concerto benefico a ingresso libero con offerta. L’evento, dedicato alla musica e alla solidarietà, destinerà l’intero ricavato al sostegno del nuovo gruppo di Protezione Civile della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore. Un’occasione per unire cultura e impegno civico in un momento di condivisione per la comunità.
Domenica 1° febbraio alle ore 17,30, al Teatro Duse di Cortemaggiore si terrà un concerto benefico con ingresso a offerta, il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore del nuovo gruppo di Protezione Civile di Cortemaggiore della Pubblica Assistenza.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Applausi, gusto e divertimento con Andrea Mainardi al Teatro Duse di Cortemaggiore
Leggi anche: "Quanto burro?", lo chef Andrea Mainardi presenta il suo libro al Teatro Duse di Cortemaggiore
Maurizio Casagrande e grandi nomi della musica al Cilea: spettacolo e solidarietà a Reggio Calabria https://www.ilmetropolitano.it/2026/01/18/maurizio-casagrande-e-grandi-nomi-della-musica-al-cilea-spettacolo-e-solidarieta-a-reggio-calabria/ #ilmetropolita - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.