Lavori al Sodo | per una strada più sicura

Lavori al Sodo propone interventi mirati per migliorare la sicurezza lungo una delle strade più delicate del territorio comunale. In attesa di interventi strutturali più ampi, queste iniziative puntano a ridurre i rischi e garantire un percorso più sicuro per tutti gli utenti. Un approccio pratico e immediato, volto a tutelare la comunità e a favorire una mobilità più responsabile.

Un intervento mirato, in attesa di lavori più strutturali, per aumentare la sicurezza lungo una delle strade più delicate del territorio comunale. L’Amministrazione comunale ha infatti realizzato un duplice intervento sulla strada del Sodo, l’arteria che collega l’omonima frazione al centro storico, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di circolazione e ridurre i rischi nei tratti più critici. In previsione dell’inserimento della via nel piano delle asfaltature comunali, sono state attuate alcune soluzioni immediate. Nei punti caratterizzati da forti pendenze e in prossimità dei tornanti, il manto stradale è stato fresato per aumentare la capacità di aderenza dell’asfalto, rendendo il fondo più sicuro soprattutto in caso di pioggia o condizioni meteo avverse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori al Sodo: "per una strada più sicura" Leggi anche: Miglioramento sismico, lavori quasi completati: "Una scuola più sicura" Più partecipazione per una Milano più sicura al servizio dei cittadiniMilano si impegna a rafforzare la partecipazione cittadina per rendere la città più sicura e vivibile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Husband forced wife to abort for lover, she disappeared heartbroken, he panicked. Argomenti discussi: Lavori al Sodo: per una strada più sicura; Il gemellaggio bada al sodo. Punta su formazione e istruzione il patto tra Legnano ed Ebolowa; Ducati svela la Desmosedici del Centenario; Riaperto il rifugio Brunek all’Etna. Cabina elettrica al Sodo. Parroco contro i lavori: Impossibile dormireDon Menestrina scrive al Comune e attacca: Denunce all’Arpat senza risposta. Funaro, promesse non mantenute. Votare? Non serve. Enel: Tutto in regola. Mai disturbare il sonno di un parroco. Perché ... lanazione.it Ducati svela la Desmosedici del Centenario. Presentata la nuova moto. Marquez: "Sto tornando in forma". Bagnaia: "Lavoro sodo per il riscatto". - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.