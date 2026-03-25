Stabat Mater al Duomo di Pozzuoli

Venerdì 27 marzo, nel Duomo di Pozzuoli, si terrà l’esecuzione dello spettacolo musicale “Stabat Mater”. L’evento coinvolge un ensemble di musicisti e cori provenienti dalla regione e si svolge all’interno della chiesa centrale della città. La rappresentazione, prevista nel pomeriggio, attirerà probabilmente numerosi spettatori locali e visitatori.

Venerdì 27 marzo la nostra città si prepara ad accogliere un momento di grande valore culturale e spirituale. Nella splendida cornice della Basilica Cattedrale di San Procolo Martire risuoneranno le note dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, eseguito dalla Nuova Orchestra Scarlatti. Un capolavoro della musica sacra che ci invita al silenzio, alla riflessione e alla bellezza, nel cuore della nostra comunità. Un appuntamento che unisce arte, fede e identità, reso possibile anche grazie alla collaborazione con l’Ufficio Musica Sacra della Diocesi di Pozzuoli. Seguici sulle nostre pagine social per restare sempre aggiornato sui nostri contenuti. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Articoli correlati Leggi anche: "Stabat mater" di Luca Guadagnino venerdì Leggi anche: Stabat Mater a Busto Arsizio: il testamento di Pergolesi Aggiornamenti e notizie su Stabat Mater Temi più discussi: Quaresima: la grande musica classica in tournée nelle chiese dell'Altomilanese con lo Stabat Mater; Duomo di Pisa: Piovani ferma il tempo sotto la cupola e commuove 600 spettatori; CONEGLIANO: presentata la stagione concertistica; Milano Classica: concerto Il desiderio e l’ombra a Milano. Lo Stabat Mater di Rossini al Duomo di Monreale. Sul palco i Berliner Synphoniker diretti dal M° Giuseppe CataldoUna delle opere più amate di Gioacchino Rossini, lo Stabat Mater, eseguita magistralmente da una delle orchestre più conosciute ed apprezzate al mondo, i Berliner Symphoniker. A dirigere il concerto, ... guidasicilia.it Ascoli, Stabat mater di Vivaldi al DuomoIl concerto, organizzato dall'associazione culturale Medea, si terrà lunedì alle 20.45. La musica verrà eseguita con strumenti storici Ascoli, 27 marzo 2018 – Grande attesa per il concerto, ... ilrestodelcarlino.it Venerdì 27 marzo Pozzuoli si prepara ad accogliere un momento di grande valore culturale e spirituale. Nella splendida cornice della Basilica Cattedrale di San Procolo martire risuoneranno le note dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, eseg - facebook.com facebook Musica e danza si incontrano in uno spettacolo intenso e contemporaneo, Stabat Mater di Artemis Danza. Chiesa di Premadio Domenica 29 marzo | H. 21:00 Un viaggio tra spiritualità, emozione e bellezza. valdidentroturismo.it/news/eventi/st… #Valdiden x.com