Fondazione Mondino di Pavia e Ieo di Milano accordo di collaborazione | la neurologia entra in prima linea contro i tumori

Il 30 marzo 2026, la Fondazione Mondino Irccs di Pavia e l’Istituto Europeo di Oncologia Irccs di Milano hanno firmato un accordo di collaborazione. L’obiettivo è unire le competenze nel campo della neurologia e dell’oncologia per sviluppare progetti congiunti di ricerca e cura. Le due istituzioni intendono mettere in rete le risorse per affrontare in modo più efficace le patologie tumorali legate al sistema nervoso.

Pavia, 30 marzo 2026 - La Fondazione Mondino Irccs di Pavia ha siglato un accordo di collaborazione con Ieo - Istituto Europeo di Oncologia Irccs di Milano punto di riferimento per la ricerca e la cura dei tumori. L'accordo riguarda i potenziali effetti collaterali neurologici da cui possono essere affetti alcuni pazienti sottoposti a particolari percorsi di cura oncologici. In particolare, si fa riferimento ai pazienti oncoematologici trattati con Car-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) una forma avanzata di immunoterapia personalizzata per alcuni tumori del sangue. Secondo l'accordo, i medici del Mondino dell'equipe di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fondazione Mondino di Pavia e Ieo di Milano, accordo di collaborazione: la neurologia entra in prima linea contro i tumori Articoli correlati Mondino, la Fondazione Irccs scende in campo contro i disturbi dell’alimentazione: “Prevenire è il gesto più importante”Mondino (Pavia), 11 marzo 2026 – Sono in aumento in Italia i disturbi legati all’alimentazione: dopo la pandemia, oltre il 120% in più ha problemi di... Leggi anche: Curare il cancro al polmone senza chirurgia, prima italiana all’Ieo di Milano Tutti gli aggiornamenti su Fondazione Mondino di Temi più discussi: Pavia e Milano stringono un’alleanza: così la neurologia entra in prima linea contro i tumori; Perché il lunedì del cambio d’ora è il giorno più pericoloso: crescono gli infarti; Medicina e ricerca: l'Aeronautica Militare presenta i risultati della missione scientifica Artemis 4554 sul Monte Rosa; Comprendere gli errori dell’IA lo studio dei ricercatori pavesi. Pavia e Milano stringono un’alleanza: così la neurologia entra in prima linea contro i tumoriPavia, 30 marzo 2026 - La Fondazione Mondino IRCCS di Pavia ha siglato un accordo di collaborazione con IEO - Istituto Europeo di Oncologia IRCCS di Milano punto di riferimento per la ricerca e la cur ... insalutenews.it 'Ferie solidali' per i dipendenti, accordo sperimentale al Mondino di PaviaLa Fondazione Mondino di Pavia, uno dei più importanti istituti neurologici italiani, ha siglato un accordo sindacale che estende, in via sperimentale, l'applicazione del contratto collettivo nazional ... ansa.it Cerchi un consulto neurologico di alto livello Da oggi l'eccellenza della Fondazione Mondino IRCCS arriva da D/Medical. Sappiamo quanto sia importante affidarsi a mani esperte quando si parla di patologie neurologiche. Per questo abbiamo stretto questa - facebook.com facebook