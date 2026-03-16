Un nuovo evento dedicato al cancro ovarico si svolge a Roma. La conferenza, chiamata FOLight, riunisce specialisti provenienti da diverse strutture cliniche e di ricerca per discutere delle ultime novità nel trattamento e nella ricerca su questa forma di tumore. L’obiettivo principale è favorire il confronto tra ricercatori e medici che lavorano nel settore. L’iniziativa è promossa da un centro di ricerca dedicato allo studio del tumore ovarico.

Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) - "FOLight è prima di tutto un momento di confronto tra specialisti che si occupano di tumore ovarico e che provengono da diverse realtà cliniche e di ricerca. Il nostro obiettivo è discutere e approfondire le opportunità terapeutiche oggi disponibili per il trattamento dei tumori dell'ovaio, una patologia complessa e difficile da gestire". Così Sandro Pignata, direttore dell'Oncologia ginecologica dell'Int-Irccs Fondazione Pascale di Napoli, spiega il significato dell'incontro scientifico che da oggi riunisce a Sorrento oncologi, ricercatori e giovani studiosi impegnati nello studio e nel trattamento del tumore ovarico, con l'obiettivo di favorire il confronto tra centri clinici e di ricerca e fare il punto sulle più recenti innovazioni terapeutiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cancro ovarico, Pignata (Pascale): "Con FOLight spazio ai giovani ricercatori"

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