No Borders Music Festival annuncia la prima grande ospite internazionale

La 31ª edizione del No Borders Music Festival si apre con una notizia importante: la cantautrice statunitense LP si esibirà di nuovo nello scenario naturale dei Laghi di Fusine a Tarvisio. L’appuntamento è previsto per domenica 12 luglio alle ore 14. La presenza dell’artista internazionale rappresenta un momento di grande attesa per gli organizzatori e il pubblico.

Il concerto ai Laghi di Fusine sarà l'occasione per ascoltare dal vivo, tra gli altri, i brani dell'ultimo album, Love Lines, il settimo lavoro in studio dell'artista: un progetto luminoso e intenso, influenzato dalla luce e dall'energia della California e attraversato da un ampio spettro di sonorità. Dal potente singolo Golden alle ballate più intime come One Like You, fino alle atmosfere rock di Love Song, il live sarà un'esperienza emozionante e coinvolgente. L'appuntamento di domenica 12 luglio alle ore 14.00 ai Laghi di Fusine inaugura ufficialmente la 31ª edizione del No Borders Music Festival, confermandone ancora una volta la vocazione internazionale e l'unicità del dialogo tra musica e natura.

