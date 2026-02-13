Far East Film Festival 28 il poster è firmato da un artista americano innamorato di una friulana

Un artista americano innamorato della regione friulana ha realizzato il poster di Far East Film Festival 28, che si terrà a Udine. La sua passione per il territorio si riflette nei dettagli vivaci e nei colori vivaci dell’immagine. La scelta del tema “moltitudine” nasce dall’idea che il pubblico di un festival cinematografico rappresenta molteplici anime, non solo persone sedute in sala.

Si tratta dell'apprezzato illustratore Andy Rementer. A ispirare il disegno è l'idea di "moltitudine", intesa come la pluralità di anime che popola i film e il pubblico del festival La parola chiave di Feff 28 sarà “moltitudine”. L'idea che sottende a questa scelta è che il pubblico di un festival cinematografico non è una semplice somma di spettatori: è una moltitudine di anime. Così, l’immagine della 28ª edizione è stata commissionata al pluripremiato illustratore americano Andy Rementer (assistito dall’art director udinese Margherita Urbani, sua compagna di vita). Un’immagine che oppone il desiderio (il bisogno, forse l’urgenza) di “stare assieme”, di condividere totalmente un’esperienza, alle disgregazioni di cui si è ammalato il mondo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il Far East Film Festival presenta il nuovo poster dell’edizione 28, svelato ieri sera durante la cerimonia di apertura a Udine, in una sala gremita di appassionati e addetti ai lavori.

