Prevenzione oncologica porte aperte al Distretto di via degli Imbimbo

Il Distretto di via degli Imbimbo ad Avellino apre le sue porte il 17, 24 e 31 gennaio, dalle 9:00 alle 13:00, offrendo screening gratuiti per la prevenzione oncologica. L’iniziativa è rivolta a donne e uomini di età compresa tra 50 e 69 anni residenti in Irpinia, con l’obiettivo di favorire diagnosi precoci e promuovere la salute della comunità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il 17, 24 e 31 gennaio, dalle 9:00 alle 13:00, il Distretto sanitario di via degli Imbimbo ad Avellino (ingresso Guardia medica) apre le porte a donne e uomini residenti in Irpinia, di età compresa tra 50 e 69 anni, per effettuare screening gratuiti della mammella e del colon retto. È possibile prenotare gli esami telefonando alla Centrale Screening oncologici al numero 0825.292029, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00, oppure presentarsi direttamente il sabato mattina presso il Distretto sanitario di Avellino. Gli screening sono gratuiti e non è necessaria la ricetta del Medico di medicina generale.

