Camerino | Vino e Sinclinale Camerte puntano all’UNESCO un territorio tra storia e sviluppo sostenibile

Nella serata organizzata dal Rotary Club di Camerino, si è parlato di due temi strettamente collegati: la tradizione del vino locale e la possibilità che la Sinclinale Camerte venga riconosciuta come patrimonio UNESCO. Un incontro che ha riunito appassionati e esperti per discutere di come valorizzare il territorio e promuoverne lo sviluppo sostenibile.

Il Rotary Club di Camerino ha ospitato una serata dedicata a un connubio affascinante: la storia millenaria del vino e la potenziale consacrazione della Sinclinale Camerte come patrimonio UNESCO. L'incontro, tenutosi l'8 febbraio 2026, ha visto un'ampia partecipazione e ha posto al centro di un dibattito culturale e scientifico un territorio ricco di storia e tradizioni, con uno sguardo rivolto al futuro e alla valorizzazione del suo patrimonio. Relatore principale dell'evento è stato Gilberto Pambianchi, docente dell'Università di Camerino, il quale ha guidato i presenti in un viaggio affascinante attraverso le origini del vino, dalla sua nascita nell'antica Mesopotamia fino ai giorni nostri.

