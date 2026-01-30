Si celebra la Madonna del Fuoco anche con una mostra dedicata a Ugo Savorana

Oggi Forlì celebra la Madonna del Fuoco con una festa che richiama tanti fedeli e appassionati d’arte. Quest’anno, a far da cornice alla tradizione, c’è anche una mostra dedicata allo scultore Ugo Savorana. La esposizione si tiene nella Chiesina del Miracolo di via Leone Cobelli, un luogo suggestivo che rende ancora più speciale l’evento. La città si prepara a un giorno di tradizione e cultura, tra fede e arte.

In occasione della tradizionale Festa della Madonna del Fuoco, Forlì rende omaggio all’arte e alla spiritualità con una mostra dedicata allo scultore Ugo Savorana, allestita nella suggestiva cornice della Chiesina del Miracolo di via Leone Cobelli. L’esposizione sarà visitabile dal 31 gennaio al 4 febbraio e presenta una selezione di opere dell’artista, nato a Modigliana nel 1890 e scomparso a Forlì nel 1984. L’inaugurazione è in programma venerdì 31 gennaio dalle ore 10.30 alle 12.00 e vedrà la partecipazione del vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, insieme alle autorità cittadine, a sottolineare il valore culturale e simbolico dell’iniziativa nel contesto delle celebrazioni patronali.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su Madonna del Fuoco Forlì

Questa mattina i religiosi della Diocesi si sono ritrovati in Cattedrale per la tradizionale preghiera davanti alla Madonna del Fuoco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Madonna del Fuoco Forlì

Argomenti discussi: Lavena Ponte Tresa in festa per la Madonna della Porta; Sciacca celebra i 400 anni del Voto, la città rinnova la devozione alla Madonna del Soccorso; La Madonna del Soccorso torna a far inginocchiare Sciacca, i devoti tornano a ringraziare l’amata patrona; Il gruppo del Rinnovamento nello Spirito Madonna delle Grazie celebra il suo 41° anno di cammino.

Oggi si celebra la festa della Madonna di CorzanoOggi, a San Piero in Bagno, si celebra la tradizionale Festa della Madonna di Corzano, venerata nel santuario situato nell’omonimo colle. E’ questa la seconda festa annuale dedicata alla Madonna di ... ilrestodelcarlino.it

Marsala celebra la Madonna della Cava senza processione per il maltempoA Marsala annullata la processione della Madonna della Cava per il peggioramento del meteo. Confermata la Messa solenne in Chiesa Madre ... marsalalive.it