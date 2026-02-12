De Zerbi torna subito in panchina dopo la separazione con il Marsiglia? Clamoroso scenario le ultime

Dopo aver lasciato il Marsiglia, Roberto De Zerbi potrebbe tornare subito in panchina. Le voci circolano con insistenza e si fa sempre più concreta l’ipotesi di un suo ritorno in Premier League. Nei prossimi giorni si saprà se ci sono davvero le condizioni per un ritorno rapido.

Roberto De Zerbi lascia l’Olympique Marsiglia.

