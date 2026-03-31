AIR Campania l' USB richiede l' attivazione della seconda fase della procedura di raffreddamento

Dopo un incontro in modalità telematica il 30 marzo 2026, l’USB ha richiesto l’attivazione della seconda fase della procedura di raffreddamento per AIR Campania. La sindacato ha comunicato di aver preso atto dell’esito negativo del confronto durante la prima fase della procedura.

La scrivente Organizzazione Sindacale, a seguito dell’incontro svoltosi in modalità telematica in data 30032026, nell’ambito della prima fase della procedura di raffreddamento, prende formalmente atto dell’esito negativo del confronto.Nel corso dell’incontro, l’azienda ha rappresentato presunte criticità legate ai costi connessi a nuove assunzioni prima della chiusura del bilancio, prevista entro giugno prossimo, motivazione che la stessa ha posto a fondamento della scelta di procedere al subaffidamento delle linee per mancanza di personale. Tale impostazione è stata fermamente contestata dalla scrivente, che ha ribadito, e ribadisce, la... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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