USB denuncia | AIR Campania subappalta ai privati nonostante graduatoria pubblica

L'USB ha denunciato che AIR Campania subappalta ai privati, nonostante ci sia una graduatoria pubblica. Nel frattempo, il Consiglio regionale della Campania ha approvato il bilancio, destinando oltre 1,1 miliardi di euro ai trasporti. Le risorse aggiuntive regionali al Fondo Trasporto Pubblico Locale sono aumentate da 203 milioni del 2025 a 227 milioni nel 2026, con un incremento di 24 milioni.

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato oggi il bilancio regionale.Nel comparto trasporti vengono stanziati oltre 1,1 miliardi di euro, con le risorse aggiuntive regionali al Fondo Trasporto Pubblico Locale che salgono da 203 milioni del 2025 a 227 milioni nel 2026: 24 milioni in più per garantire l'apertura delle nuove stazioni EAV della Linea 7 — tra cui Stabia e Baia — il potenziamento delle linee su gomma e la conferma del trasporto gratuito per gli studenti. È in questo contesto che il sindacato USB solleva una contraddizione che definisce «incomprensibile»: AIR Campania avrebbe deciso di subappaltare a soggetti privati alcune linee a partire dal prossimo 1° aprile, motivando la scelta con carenze di personale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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