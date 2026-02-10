Comune di Terni Remigio Venanzi presidente del collegio de revisori dei conti | Atto che pone dubbi di legittimità e indipendenza

Il presidente del collegio dei revisori dei conti di Terni, Remigio Venanzi, mette in discussione la legittimità dell’elezione. Venanzi afferma che l’atto solleva dubbi sulla validità dell’incarico e sull’indipendenza dell’organo di controllo del Comune. La questione rischia di creare tensioni politiche e di mettere in discussione il ruolo stesso del collegio.

"L'elezione del sindaco di Polino, Remigio Venanzi, a Presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Terni solleva pesanti interrogativi sulla futura legittimità tecnica dell'organo di controllo dell'Ente. Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione di fronte al palese profilo di.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

