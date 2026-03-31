Ai lavoratori Ausl negato il pasto nei festivi a Bobbio

In un’area di montagna, alcuni lavoratori dell’azienda sanitaria locale non hanno potuto usufruire del pasto durante i giorni festivi. La decisione ha generato critiche per la differenza di trattamento rispetto ad altri dipendenti, sollevando questioni sulla gestione del diritto al pasto e sulle possibili disparità tra le diverse zone di lavoro.

Saverio De Rosa (Fp Cgil): «Una gestione del diritto al pasto "a due velocità" che penalizza i lavoratori della montagna e crea inaccettabili discriminazioni» «Una gestione del diritto al pasto "a due velocità" che penalizza i lavoratori della montagna e crea inaccettabili discriminazioni». È quanto denuncia con forza la Fp Cgil in una dura nota di diffida inviata ai vertici dell’Azienda Usl di Piacenza, a seguito del «perdurare di criticità già segnalate da tempo e rimaste ad oggi irrisolte». «Al centro della protesta – sostengono - ci sono due questioni che stanno sollevando profondo malumore tra il personale sanitario e tecnico. La prima riguarda l’anomalia del presidio di Bobbio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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