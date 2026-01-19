stop ai negozi aperti nei giorni festivi

La proposta prevede il ritorno alla chiusura domenicale dei negozi, limitando le aperture straordinarie a eventi e periodi turistici sotto regole condivise. Si mira a fermare le liberalizzazioni incontrollate, promuovendo un equilibrio tra esigenze commerciali e rispetto delle tradizioni, garantendo maggiore armonia nel settore e tutela dei diritti dei lavoratori.

"Stop alle liberalizzazioni selvagge, chiusura domenicale dei negozi, aperture straordinarie solo per eventi e periodi turistici con regole condivise". Sono queste le richieste avanzate da Popolari civici e Udc che "ribadiscono con forza – dicono – il loro sì alla chiusura domenicale dei negozi, a partire dalla grande distribuzione, per porre fine alle liberalizzazioni selvagge degli orari commerciali che hanno scaricato il peso della competizione esclusivamente sui lavoratori e sui piccoli esercenti, senza produrre reali benefici per l’economia". "Dopo anni di aperture indiscriminate – continuano –, è ormai evidente che non si sono creati nuovi posti di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

