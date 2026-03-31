Questa mattina a Roma, presso la Chiesa degli Artisti, si sono svolti i funerali di David Riondino, deceduto il 29 marzo 2026 dopo una malattia lunga. Alla cerimonia erano presenti amici e colleghi, tra cui il comico Vergassola, che ha fatto una battuta durante il rito, e sono stati ricordati alcuni aneddoti, tra cui quello di un fax inviato in passato.

Questa mattina a Roma, presso la Chiesa degli Artisti, si sono tenuti i funerali di David Riondino, scomparso il 29 marzo 2026 in seguito ad una lunga malattia. Tra i tanti amici e affetti dell’artista che hanno partecipato alle esequie c’erano Corrado e Sabina Guzzanti, ma anche Dario Vergassola che per l’occasione ha ricordato un aneddoto divertente su Riondino e sul fatto che pur essendo una persona di grande talento, per alcune cose aveva la testa tra le nuvole. Vergassola ha detto: “Pur facendo 150mila spettacoli David Riondino era talmente intelligente che a volte inciampava in cose estremamente banali. Forse perché i grandi son così, una volta mandai un fax, dovevamo andare a fare una serata e c’era scritto TN. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Ai funerali di David Riondino, la “battutaccia” di Vergassola e l’aneddoto del fax svelano chi era

Articoli correlati

Leggi anche: David Riondino, i funerali. Presenti Corrado Guzzanti, Niki Vendola e Dario Vergassola

È morto David Riondino (e no, non era solo l'autore di Maracaibo)Cantante, scrittore, drammaturgo, attore e regista, è stato il volto della controcultura e della satira.

Tutto quello che riguarda su David Riondino

Temi più discussi: Addio a David Riondino, il cantautore padre di Maracaibo, artista poliedrico, aveva 73 anni; Morte David Riondino, martedì i funerali a Roma; Addio a David Riondino, artista fiorentino tra musica, teatro e satira culturale; Addio a David Riondino, poeta della satira: l’omaggio della Fiera dei Librai di Bergamo.

David Riondino: folla ai funerali nella chiesa degli Artisti a RomaNelle prime file la moglie Giovanna, la figlia Giada, Sabina Guzzanti, compagna di Riondino per molti anni. E poi Stefano Bollani con la moglie Valentina Cenni. Tra i presenti anche Corrado Guzzanti e ... romatoday.it

Funerali David Riondino, l’ultimo saluto nella Chiesa degli Artisti sulle note di Maracaibo: applausi e commozioneNelle prime file la moglie Giovanna, la figlia Giada, Sabina Guzzanti, compagna di Riondino per molti anni. E poi Stefano Bollani con la moglie Valentina Cenni. Tra i presenti anche Corrado Guzzanti e ... tg.la7.it

A Roma nella Chiesa degli Artisti l'ultimo saluto a David Riondino, l'attore e musicista toscano morto a settantatré anni. - facebook.com facebook

La Firenze di David Riondino: dal lavoro come bibliotecario ai concerti nelle Case del Popolo e il mistero dello «sgurz». Addio al cantautore visionario x.com