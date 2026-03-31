Il settore agricolo rappresenta una parte fondamentale dell’economia nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, con il biologico in forte espansione a Rimini. Tuttavia, il sindacato evidenzia come i diritti dei lavoratori nel comparto non siano ancora adeguatamente tutelati, sottolineando la necessità di aggiornamenti normativi per accompagnare questa crescita. La regione continua a puntare sulla valorizzazione del settore primario come motore economico locale.

Il settore primario traina l’economia romagnola con numeri superiori alle medie regionali e nazionali. La Fai Cisl chiede ora più tutele e qualità del lavoro Non è solo un comparto storico, ma il vero cuore pulsante dell’economia romagnola. Il settore primario nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna si conferma il volano della crescita territoriale, superando sistematicamente le medie regionali e nazionali. I dati del Rapporto sull’Economia 2025, presentati dalla Camera di Commercio della Romagna e Ravenna-Ferrara, delineano un quadro ad alta vitalità che spinge la Fai Cisl Romagna a chiedere un cambio di passo nelle relazioni sindacali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Agricoltura, Rimini spinge il biologico ma il sindacato avverte: "I diritti devono tenere il passo"

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