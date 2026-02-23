Juventus Under 15 una rimonta per tenere il passo del Parma | centrocampo in formato stellare per Pecorari Il focus

La Juventus Under 15 ha vinto una partita importante contro il Genoa, grazie a una rimonta decisa. La causa principale è stata la prestazione eccezionale di Laganà e Nobile, che hanno dominato il centrocampo e creato molte occasioni. Pecorari ha schierato un reparto stellare per mantenere il passo del Parma in classifica. La squadra mostra un buon stato di forma, con segnali positivi in vista delle prossime sfide.

© Juventusnews24.com - Juventus Under 15, una rimonta per tenere il passo del Parma: centrocampo in formato stellare per Pecorari. Il focus

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, il pokerissimo al Genoa conferma lo stato di forma dei bianconeri: Laganà e Nobile memorabili lanciano segnali per il Derby. Le impressioni post match a freddo. La Juventus Under 15 ha ottenuto l’ottava vittoria consecutiva, l’ennesima di questo 2026 che fino ad ora ha portato solo risultati convincenti e prestazioni autorevoli. Ecco di seguito le impressioni a freddo sulla gara casalinga vinta per 5-1 in rimonta contro il Genoa, che ha visto ancora una volta il centrocampo di Pecorari trainare il gruppo verso i 3 punti. L’inizio della partita non è stato dei migliori, l’approccio degli ospiti ha forse sorpreso i bianconeri nei primi minuti, ancora alla ricerca del giusto equilibrio tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Juventus Under 15, cosa aspettarsi dal 2026: mantenere il passo con le prime della classe, col Pisa per la rimonta. Il focus completoLa Juventus Under 15 si prepara al 2026 con l’obiettivo di mantenere il ritmo delle squadre leader, con particolare attenzione al confronto con il Pisa per una possibile rimonta. Juventus Under 15, un nuovo innesto alla corte di Pecorari: Della Rossa rinforzerà il parco attaccanti. Il focusLa Juventus Under 15 annuncia l’ingaggio di Della Rossa dal Baveno Stresa, rafforzando il reparto offensivo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Settore Giovanile | I risultati della settimana! 16-22 febbraio 2026; Settore Giovanile | I risultati del week-end 14-15 febbraio 2026; Settore Giovanile: l’U17 ferma la Juventus a Bomporto; Trofeo Caroli Hotels Under 14 alla Juve, battuta la Lazio in finale. Pagelle Juventus Genoa Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata del campionato 2025/26Pagelle Juventus Genoa Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciannovesima giornata del campionato 2025/26 (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Genoa Under 15: i voti ... juventusnews24.com Settore giovanile | Juve, i risultati della settimana 16-22 febbraio 2026La Juve ha riassunto gli impegni affrontati dal Settore Giovanile bianconero nella settimana da poco terminata: la nota del club L'articolo Settore Giovanile | Juve, i risultati della settimana 16-22 ... msn.com I voti di #JUVENTUS #UNDER16 #Genoa Spiccano #Deniz e #Krediet, Pamé torna al gol I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Lo striscione della #CurvaSud della #Juventus in memoria del piccolo #Domenico di #Napoli. #JuventusComo #SerieA x.com