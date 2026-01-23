Dal sindacato alle associazioni | a Rimini nasce il Comitato per il no al referendum costituzionale

Alla camera del lavoro la prima riunione del comitato riminese per il no al referendum. Eletta la presidenza e avviata la campagna di informazione sul territorio Prende ufficialmente il via la campagna referendaria del Comitato “Società civile per il No nel referendum costituzionale – Rimini”. La prima riunione si è svolta giovedì (22 gennaio) alla Camera del Lavoro di Rimini, dove il Comitato ha eletto la propria presidenza e definito le prime iniziative sul territorio. Il Comitato si presenta come una realtà ampia e plurale, composta da associazioni, giuristi, organizzazioni sociali, forze politiche e singoli cittadini impegnati nella difesa della Costituzione e della qualità della democrazia.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: “SìParte!”, incontro pubblico del Comitato per il Sì al Referendum Costituzionale

Costituito a Genova il comitato Società civile per il no al referendum costituzionaleIl 7 gennaio 2026, presso la Camera del lavoro di Genova, è stato costituito il Comitato genovese della ‘Società civile per il no al Referendum costituzionale’.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La Filcams Cgil Calabria rilancia la propria proposta sul tema delle allerte meteo, richiamando la politica e le associazioni datoriali alle proprie responsabilità. Secondo il sindacato, le ordinanze di chiusura delle scuole, pur necessarie per la sicurezza dei min - facebook.com facebook