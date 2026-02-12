Scoppia una lite per futili motivi un uomo si becca un pugno in pieno volto | arrivano Polizia e sanitari del 118

Questa mattina in viale Carducci, in zona Barriera a Cesena, è scoppiata una lite tra due uomini. La discussione è finita con un pugno in faccia a uno dei protagonisti. Sul posto sono arrivati subito polizia e sanitari del 118. Le forze dell’ordine hanno fermato l’aggressore e portato via il ferito, che ha riportato lievi contusioni. La situazione si è risolta in pochi minuti, ma l’episodio ha fatto salire la tensione nella zona.

Animi caldi giovedì pomeriggio in zona Barriera a Cesena: in viale Carducci è infatti scoppiata una lite poco prima delle ore 16 Animi caldi giovedì pomeriggio in zona Barriera a Cesena: in viale Carducci è infatti scoppiata una lite poco prima delle ore 16, con annessa aggressione. In base a quanto si apprende, si è trattato di un alterco nato per futili motivi che però è degenerato in violenza. Un uomo infatti è stato colpito da un pugno in pieno volto dal ‘rivale’ nel corso della violenta colluttazione. Sul posto si sono precipitati sia i sanitari del 118 che una volante della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

