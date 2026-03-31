Apple ha rilasciato l'aggiornamento beta 26.5 per i suoi dispositivi, che include una novità tecnica: l’integrazione dello standard RCS con crittografia end-to-end attiva di default. L’update coinvolge iPhone, Mac e smartwatch, offrendo nuove funzionalità e miglioramenti tecnici. La versione beta è disponibile per gli sviluppatori e prevede modifiche che potrebbero essere introdotte nelle future release ufficiali.

iOS 26.5 introduce un cambiamento tecnico rilevante: l’integrazione dello standard RCS (Rich Communication Services) con crittografia end-to-end (E2EE) attiva di default. Questo aggiornamento punta a migliorare la privacy delle conversazioni tra utenti iOS e Android, colmando un divario storico che lasciava i messaggi inter-piattaforma più vulnerabili a intercettazioni. Nelle impostazioni di Messaggi, gli utenti possono ora verificare lo stato della cifratura, con notifiche chiare quando una chat è completamente protetta. La funzione è già presente nella beta 1, ma la disponibilità completa dipenderà dal supporto dei singoli operatori telefonici, con un rollout graduale che potrebbe non coprire subito tutti gli utenti. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Aggiornamenti beta Apple 26.5: le novità per iPhone, Mac e smartwatch

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