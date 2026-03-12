iOS 26.4 la beta 4 anticipa le novità su iPhone

Apple ha rilasciato la beta 4 di iOS 26.4, versione destinata agli sviluppatori e ai tester. Questa fase del software introduce alcune novità che saranno disponibili sui dispositivi iPhone. La versione arriva in anticipo rispetto alla prossima conferenza mondiale degli sviluppatori, prevista per il 2026, dove si parlerà anche di iOS 27.

(Adnkronos) – L’avvicinarsi della Worldwide Developers Conference 2026, dove è attesa la presentazione di iOS 27, spinge Apple a velocizzare i tempi per le attuali iterazioni software. Con il rilascio della quarta beta di iOS 26.4, il ciclo di test sembra ormai prossimo alla conclusione, anche in vista di un possibile iOS 26.5 che dovrebbe accogliere le nuove funzionalità di Siri. La strategia di Cupertino appare chiara: chiudere i cantieri aperti per concentrarsi sulla prossima generazione di sistemi operativi, evitando lungaggini superflue in questa fase intermedia della stagione tecnologica. Il fulcro dell’aggiornamento, per la maggior parte degli utenti, risiede nell' introduzione di otto nuove emoji. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

