Alessandro Gonzato pestato e rapinato da 5 nordafricani | il giornalista di Libero vittima di un agguato alla stazione di Milano

Questa mattina a Milano, Alessandro Gonzato, giornalista di “Libero”, è stato aggredito e rapinato da cinque uomini nordafricani alla stazione. Lo hanno preso a pugni e gli hanno portato via il telefono e altri effetti personali. Gonzato si trovava lì per caso, quando è stato circondato e colpito senza motivo. La polizia sta cercando di identificare i responsabili.

Preso a pugni e rapinato da una gang di nordafricani a Milano: l’ennesima aggressione che ormai non finirebbe neanche sulle brevi del Giorno, se non fosse che stavolta la vittima è un volto noto della tv e del giornalismo, Alessandro Gonzato di Libero. L’episodio di violenza che ha coinvolto Alessandro Gonzato, giornalista del quotidiano Libero, ha riacceso con forza il dibattito sulla sicurezza urbana a Milano, in particolare nelle aree ferroviarie periferiche.. La dinamica dell’aggressione ad Alessandro Gonzato. L’evento si è verificato l’8 febbraio 2026 presso la stazione di Milano Villapizzone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Alessandro Gonzato pestato e rapinato da 5 nordafricani: il giornalista di “Libero” vittima di un agguato alla stazione di Milano Approfondimenti su Milano Gang Alessandro Gonzato "aggredito e derubato da 5 nordafricani": paura per il giornalista di Libero Sabato sera, Alessandro Gonzato di Libero è stato circondato e rapinato da cinque giovani di origine magrebina. Milano, Alessandro Gonzato preso a pugni e rapinato da 5 nordafricani Questa mattina a Milano, Alessandro Gonzato è stato vittima di una rapina su un treno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Gang Argomenti discussi: Cremonese-Inter, chi è la belva che ha colpito Audero: pestato, finisce malissimo | Libero Quotidiano.it; Alessandro Gonzato aggredito e derubato da 5 nordafricani | paura per il giornalista di Libero; Se avessi reagito sarei stato accoltellato: Alessandro Gonzato, rapina choc sul treno, pestato in cinque per portargli via tutto. Accerchiato e derubato da un branco di nordafricani. Il racconto del giornalista Alessandro GonzatoÈ stato aggredito e preso a pugni da un gruppo di giovanissimi di rientro a casa dalla redazione: Sono professionisti di queste azioni ... ilgiornale.it Solidarietà al giornalista veronese di Libero, Alessandro Gonzato, per l'aggressione avvenuta a Milano, dove sicuramente il sindaco della sinistra potrebbe fare di più sul tema della sicurezza. - facebook.com facebook Giornalista preso a pugni e rapinato da 5 maranza. Brutta disavventura per Alessandro Gonzato di Libero alla Stazione di Milano Villapizzone. Leggi tutto su Giornalisti Italia: giornalistitalia.it/giornalista-pr… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.