Ivrea terribile agguato a un 30enne con catene e pietre | tre arrestati uno è minorenne

A Ivrea, tre giovani sono stati fermati dalla polizia dopo un'aggressione violenta ai danni di un uomo di 30 anni. La vittima è stata colpita con catene e pietre nel tentativo di sottrarre i suoi gioielli. Tra gli arrestati, uno è un minorenne e gli altri due sono maggiorenni. L'intervento delle forze dell'ordine è stato tempestivo.

Eseguiti tre fermi per rapina aggravata e lesioni personali aggravate a Ivrea. I provvedimenti hanno coinvolto tre giovani, già noti alle forze dell'ordine, accusati di aver aggredito un uomo per sottrargli effetti personali e gioielli. L'episodio si è verificato il 21 febbraio scorso nei pressi di un bar di corso Nigra. Le indagini e l'intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione è stata portata a termine dalla Compagnia di Ivrea, con il supporto dei colleghi di Settimo Vittone e Agliè. Gli investigatori dell'Arma hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie all'analisi delle testimonianze raccolte e alle attività tecniche svolte subito dopo l'accaduto.