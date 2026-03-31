Affitti alti e locali vuoti i proprietari vanno tutelati

Durante la campagna elettorale, il candidato sindaco della lista civica 'Cervia Più' ha evidenziato come gli affitti elevati e i locali sfitti siano problemi attuali. Ha sottolineato che l’amministrazione dispone di strumenti per affrontare la questione, ma non li ha ancora utilizzati. La discussione si concentra sulla tutela dei proprietari e sulla gestione del mercato immobiliare locale.

"Affitti fuori controllo e locali sfitti. L’Amministrazione ha strumenti, ma non li usa". Prosegue su questo punto, Enea Puntiroli, durante la campagna elettorale come candidato sindaco nella civica ‘ Cervia Più ’. Un problema da risolvere, quello delle case, che accomuna sia il centrodestra che il centrosinistra – anche per l’ex sindaco Mattia Missiroli, ad esempio, le case per i giovani erano un tema di mandato che, però, non ha visto nessun primo passo per trovare una soluzione. In effetti, trovare casa a Cervia – e ormai anche nel forese – sta diventando un problema, considerando i costi molto elevati. Soprattutto per chi è in cerca della prima casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Affitti alti e locali vuoti, i proprietari vanno tutelati" Articoli correlati Ultimatum da ’Le Mimose’: "I bambini vanno tutelati. Servono i condizionatori"I genitori dei bambini che frequentano l’asilo ‘Le mimose’ di Avenza hanno diffidato la sindaca Serena Arrighi, e pretendono che prima dell’arrivo... Hoepli in crisi, il sindaco alla famiglia: "Dipendenti e lettori vanno tutelati"In difesa dei lavoratori della libreria Hoepli scende in campo il sindaco Giuseppe Sala. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Affitti alti e locali vuoti, i proprietari vanno tutelati; Ai Campi Flegrei si muove anche il mercato immobiliare; Le tre facce della crisi abitativa a Bologna, Roma e Milano. Le Città in affitto che escludono; Trieste: il mercato degli affitti di lusso accelera nel cuore della Città Vecchia. Affitti alti e locali vuoti, i proprietari vanno tutelatiIl candidato sindaco Enea Puntiroli propone un fondo comunale. Prevede supporto legale, assistenza sui contratti, garanzie contro la morosità. ilrestodelcarlino.it Il problema del caro affitti: I canoni troppo alti?. Sono quelli del ComuneNe ha avute per tutti il sindaco di Cesena Lattuca nella sede di Confesercenti, ma non si è assunto alcuna responsabilità come amministratore locale rispetto alla crisi del commercio che nella nostra ... ilrestodelcarlino.it TRA LAVORO PRECARIO E AFFITTI ALTI: PERCHÉ NON NASCONO PIÙ BAMBINI Tra precarietà lavorativa e costi della vita sempre più alti, mettere su famiglia diventa difficile. Il desiderio di avere figli c’è, ma si scontra con insicurezza e mancanza di prospe - facebook.com facebook