I genitori dei bambini che frequentano l’asilo ‘Le Mimose’ di Avenza hanno diffidato la sindaca Serena Arrighi, chiedendo che prima dell’arrivo del caldo estivo siano installati condizionatori nella struttura. L’ultimatum è stato consegnato ai rappresentanti comunali, che devono ancora rispondere alla richiesta. La questione riguarda la tutela dei bambini durante le alte temperature.

I genitori dei bambini che frequentano l’asilo ‘Le mimose’ di Avenza hanno diffidato la sindaca Serena Arrighi, e pretendono che prima dell’arrivo del caldo estivo la struttura venga dotata di impianti refrigeranti. Ma non è tutto: mamme e papà nel caso in cui palazzo civico non garantisca nero su bianco entro quindici giorni che l’asilo sarà dotato di condizionatori d’aria, dalle parole passeranno ai fatti rivolgendosi all’Asl e ai carabinieri del Nas per chiedere un’ispezione tecnica sulla salubrità dei locali e sulla regolarità della valutazione dei rischi. I genitori per conoscenza hanno scritto una pec anche al prefetto di Massa Carrara Gaetano Cupello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultimatum da ’Le Mimose’: "I bambini vanno tutelati. Servono i condizionatori"

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