Nella puntata di lunedì 30 marzo di Affari Tuoi, la trasmissione ha avuto un inizio difficile. La concorrente, un’ingegnera calabrese, ha partecipato insieme a suo padre, Giustino. Durante la puntata, Stefano De Martino ha espresso la sua insoddisfazione, affermando che è necessario apportare cambiamenti al programma.

Puntata partita nel peggiore dei modi quella di Affari Tuoi andata in onda lunedì 30 marzo. Simona, ingegnere dalla Calabria, gioca assieme a papà Giustino. Già con il primo tiro si parte col botto: via i 300mila euro. "Vi mancano solo i 100mila" scherza Herbert Ballerina dopo che la coppia brucia anche i 200mila euro. " Dobbiamo cambiare qualcosa, tanto tempo che non lo facciamo" incalza il conduttore di Rai 1, che invoca il mantra "ora tu mi trovi un pacco blu". Solo successivamente la partita inizia a migliorare, fino ad arrivare a una nuova mossa del Dottore: un’offerta da 15mila euro, stessa cifra dell’inizio e che Simona trita senza troppi pensieri: "Ho ancora voglia di giocare". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino sbotta: "Dobbiamo cambiare qualcosa"

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