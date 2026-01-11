Affari Tuoi Stefano De Martino sbotta con il concorrente | tensione in studio

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa domenica sera su Rai 1, si è verificato un episodio di tensione tra Stefano De Martino e un concorrente. L’intervento del conduttore è stato necessario per ristabilire l’ordine e mantenere un clima sereno. Un momento che ha attirato l’attenzione, senza compromettere il normale svolgimento della trasmissione.

Un momento di tensione inaspettato ha animato la puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai 1 nella serata di domenica, con Stefano De Martino costretto a intervenire in modo deciso per riportare la calma in studio. Il conduttore, solitamente ironico e sorridente, questa volta ha mostrato un lato più severo, lasciandosi andare a un rimprovero che ha fatto calare il gelo tra i concorrenti. Protagonista della partita è stato Ivan Marini, classe 1984, arrivato a Roma da Monterubiaglio, piccolo centro vicino Orvieto, in Umbria. Nella vita Ivan lavora nell'azienda di famiglia, specializzata nella produzione di olio, ma a colpire il pubblico non è stata solo la sua storia professionale.

