Affari Tuoi non va in onda stasera | come cambia il palinsesto di Rai1 e quando torna in Tv Stefano De Martino

Stefano De Martino non condurrà Affari Tuoi questa sera perché Rai1 dedica la programmazione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La trasmissione, prevista alle 20.20, viene spostata per far spazio all’evento sportivo internazionale. La decisione riguarda l’intera serata, con il pubblico che dovrà attendere un nuovo appuntamento con il quiz nelle prossime settimane. La programmazione della rete si modifica temporaneamente per seguire l’importante evento.

Salta la puntata di Affari Tuoi stasera, domenica 22 febbraio: dalle 20.20 su Rai 1 è in programma la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Affari Tuoi non va in onda stasera, quando torna il game show con Stefano De MartinoQuesta sera, Rai1 non trasmette Affari Tuoi.

Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre, quando torna in onda Stefano De MartinoIl 31 dicembre, come ogni anno, il palinsesto televisivo subisce delle variazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Affari tuoi, volano parole grosse e De Martino perde la calma: Non c'è uno normale. Poi il disastro di Benedetta; Affari Tuoi non va in onda stasera 22 febbraio: De Martino sostituito; Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte, gli ospiti dello speciale in prima serata per San Valentino; Affari Tuoi, Martina Miliddi: Mi ha voluta Stefano De Martino. Dopo Amici non avevo credibilità, sono ripartita da zero.

Affari Tuoi, puntata cancellata e De Martino verso un lunghissimo stop: la decisione della RaiAffari Tuoi salterà sei puntate nei prossimi sette giorni. Ecco il nuovo calendario del gioco dei pacchi e come cambia la programmazione di Rai 1. libero.it

Perché Affari tuoi non va in onda stasera, 22 febbraio?Il palinsesto televisivo di Rai 1 subisce stasera, domenica 22 febbraio 2026, una modifica importante che coinvolge uno dei programmi più amati dagli italiani. Il game show Affari tuoi non andrà in ... tag24.it

Ci sono momenti in cui il "gioco" si ferma perché la realtà bussa troppo forte alla porta. Nel salotto di Affari Tuoi, tra i pacchi e la tensione della partita, è successo qualcosa di più grande del semplice intrattenimento. Stefano De Martino ha scelto di usare quel - facebook.com facebook

#Giuliano, il “ #capitano” di #Carpi ad #AffariTuoi ha la meglio sul Dottore: vinti 30mila euro x.com