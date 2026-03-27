Adzic brilla in Nazionale | lo juventino in gol nella sfida tra Svezia e Montenegro U21 – FOTO

Da juventusnews24.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Svezia e Montenegro Under 21, un giocatore juventino ha segnato un gol e ha disputato l’intera gara come trequartista centrale. La sua presenza in campo è stata nota e ha contribuito alla fase offensiva della squadra. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi significativi, con entrambe le squadre impegnate in un match competitivo.

Adzic brilla in Nazionale: lo juventino in gol nella sfida tra Svezia e Montenegro U21 dove sta giocando da trequartista centrale. Il palcoscenico internazionale continua a esaltare i giovani talenti di proprietà della Juventus. Questa volta i riflettori sono tutti puntati su Vasilije Adži?, assoluto protagonista nella delicata trasferta del suo  Montenegro Under 21  contro i pari età della  Svezia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nella vibrante cornice dello stadio di  Boras, in un match fondamentale per gli equilibri del  Gruppo E  valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, il talentuoso centrocampista bianconero ha lasciato un segno indelebile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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