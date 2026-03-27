Adzic brilla in Nazionale | lo juventino in gol nella sfida tra Svezia e Montenegro U21 – FOTO

Durante la partita tra Svezia e Montenegro Under 21, un giocatore juventino ha segnato un gol e ha disputato l’intera gara come trequartista centrale. La sua presenza in campo è stata nota e ha contribuito alla fase offensiva della squadra. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi significativi, con entrambe le squadre impegnate in un match competitivo.

Adzic brilla in Nazionale: lo juventino in gol nella sfida tra Svezia e Montenegro U21 dove sta giocando da trequartista centrale. Il palcoscenico internazionale continua a esaltare i giovani talenti di proprietà della Juventus. Questa volta i riflettori sono tutti puntati su Vasilije Adži?, assoluto protagonista nella delicata trasferta del suo Montenegro Under 21 contro i pari età della Svezia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nella vibrante cornice dello stadio di Boras, in un match fondamentale per gli equilibri del Gruppo E valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, il talentuoso centrocampista bianconero ha lasciato un segno indelebile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic brilla in Nazionale: lo juventino in gol nella sfida tra Svezia e Montenegro U21 – FOTO Articoli correlati La sanità guarda all’Adriatico: siglato lo storico patto tra Asl Brindisi e MontenegroUn accordo d’avanguardia che unisce clinica, ricerca e formazione internazionale per trasformare il territorio in un polo d’eccellenza mediterraneo... Bartesaghi brilla anche in Nazionale: doppio assist decisivo nella vittoria dell’Under 21La più grande sorpresa della stagione del Milan è senza dubbio l'esplosione inaspettata di Davide Bartesaghi.