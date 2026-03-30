Durante la puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un confronto tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, che ha coinvolto vari scambi di opinioni e tensioni visibili tra i partecipanti. La discussione ha avuto inizio con un episodio che ha portato le tre donne a confrontarsi in modo diretto, creando un clima di scontro all’interno della casa.

La puntata del Grande Fratello Vip si apre con un acceso confronto tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, protagoniste di una discussione che ha subito infiammato lo studio. Tutto nasce dalla prova di apnea, inizialmente accettata da Adriana Volpe, che però decide di ritirarsi poco prima della sfida. Una scelta che ha sollevato dubbi e polemiche tra le altre concorrenti. In confessionale, Volpe ha spiegato il ritiro dicendo di avere il ciclo. Una motivazione che non ha convinto né Antonella Elia né Alessandra Mussolini, che hanno reagito con ironia e sarcasmo. La battuta di Mussolini, accompagnata dalle risate di Elia, ha acceso lo scontro: le due hanno messo apertamente in dubbio la versione della concorrente, scatenando una reazione immediata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Umiliata come donna e come madre”. Gf Vip, caos tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini

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