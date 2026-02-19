Stop alle carte d’identità cartacee aperture straordinarie uffici Urp per quella elettronica

Il governo ha deciso di eliminare le carte d’identità cartacee, una mossa che riguarda tutte quelle ancora in circolazione. La causa principale è la transizione verso il formato elettronico, più sicuro e più rapido da gestire. Gli uffici dell'URP effettueranno aperture straordinarie per aiutare i cittadini a ottenere il nuovo documento digitale. La data di scadenza definitiva per le vecchie carte è fissata al 3 agosto 2026. Chi dovrà rinnovarla dovrà recarsi presso gli sportelli dedicati entro quella data.

Tutte le carte d'identità in formato cartaceo, indipendentemente dalla data di scadenza riportata, cesseranno la validità il 3 agosto 2026. Entro tale data, come previsto dal Regolamento (UE) 20191157, sarà necessario sostituire il documento cartaceo con la Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al fine di agevolare i cittadini ancora in possesso del formato cartaceo, il Comune di Montevarchi ha previsto un potenziamento del servizio Urp, con l'attivazione giornaliera di un'ulteriore postazione dedicata all'emissione delle Cie. Sono inoltre programmate aperture straordinarie nei pomeriggi, dalle ore 14.