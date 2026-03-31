Addio al più grande Il triste annuncio è appena arrivato | è stato un maestro anche per Del Piero

Da thesocialpost.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso a 83 anni Gastone Cavazzana, figura di rilievo nel mondo del biliardo italiano. È stato un campione e maestro noto per aver realizzato alcuni dei tiri più spettacolari che hanno coinvolto e appassionato più generazioni di giocatori. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il settore e per tutti coloro che hanno seguito la sua carriera.

Lutto nel mondo del biliardo italiano: è morto a 83 anni Gastone Cavazzana, storico campione e maestro dei celebri “tiri spettacolo” che hanno affascinato generazioni di appassionati. Originario di Pontecchio Polesine, in provincia di Rovigo, ma residente per lungo tempo a Monselice, Cavazzana è stato una figura di riferimento assoluta nel panorama sportivo nazionale. La sua carriera nel biliardo sportivo è stata lunga e ricca di successi, culminata con numerosi titoli italiani che ne hanno consacrato il talento e la straordinaria tecnica. Nato a Rovigo il 21 febbraio 1943, si trasferì giovanissimo a Torino, dove nel 1966 iniziò il suo percorso nel biliardo competitivo, arrivando nel 1971 alla conquista del primo titolo italiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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