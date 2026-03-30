È scomparso a 87 anni Michele Giglio, fondatore dei negozi Giglio e figura di rilievo nel panorama della moda a Palermo. Imprenditore storico della città, ha contribuito a portare il lusso nel settore retail locale, sviluppando anche un’attività di e-commerce attiva in Italia e oltre. La sua morte rappresenta una perdita significativa nel settore della moda palermitana.

Lutto nel mondo della moda palermitana. È morto a 87 anni Michele Giglio, storico imprenditore palermitano e fondatore dei negozi Giglio, realtà pionieristiche del lusso in città e da un paio d'anni anche dell'e-commerce in Italia e oltre. Protagonista per quasi mezzo secolo nel settore dell'abbigliamento e degli accessori dei più importanti brand mondiali, riferimento per generazioni di palermitani che nelle sue boutique hanno trovato una casa, era uno dei nomi più in vista dell'imprenditoria siciliana, anche a livello internazionale. Una storia imprenditoriale che affonda le radici negli anni '60, quando dalla famiglia eredita una piccola bottega di tessuti in via Ponticello, una traversa di via Maqueda. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - E' morto Michele Giglio, pioniere della moda che con le sue boutique ha portato il lusso a Palermo

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