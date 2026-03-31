Addio a ’Carla’ la regina della Tavernetta

È scomparsa una figura conosciuta per aver gestito per molti anni un locale noto nel quartiere, dove accoglieva i clienti con un sorriso e preparava piatti fatti a mano. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molte persone che frequentavano il locale, diventando un volto familiare per la comunità. La notizia della sua morte è stata comunicata ai clienti e ai collaboratori tramite i canali ufficiali del locale.

Se ne va un volto noto che per anni ha accolto col sorriso gli avventori della Tavernetta, preparando per loro piatti squisiti. E’ mancata all’affetto dei suoi cari Carola Bimbi in Corsi, di 83 anni. Ne danno il doloroso annuncio il marito Bruno, i figli Waller e Virna con Daniele e Stefano, l’amato nipote Filippo. Originaria di Gazzolo di Ramiseto, Carola Bimbi apparteneva ad una famiglia numerosa, ultima di 15 figli. Carattere forte e gioviale, amava la compagnia, le piaceva ballare e anche giocare a carte con le amiche. Carola, conosciuta come Carla, era veramente una donna di altri tempi, capace col marito Bruno Corsi di portare le vecchie tradizioni nel mondo moderno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a ’Carla’, la regina della Tavernetta Articoli correlati Zia Teresa: addio alla regina della cucina napoletanaZia Teresa, icona della tradizione culinaria napoletana e figura di riferimento sui social network, si è spenta all’età di 72 anni. Imperia in lutto: addio a Carla, pilastro dei tributaristiCarla Delfino, presidente della Lapet Imperia, lascia un vuoto incolmabile nella comunità professionale Imperia piange la scomparsa di Carla Delfino,... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Addio a ’Carla’, la regina della Tavernetta; BUTCHER BABIES: Heidi Shepherd diventa unica cantante dopo l’addio di Carla Harvey; Addio a Zeetti, inventò il Museo del giocattolo; Addio a suor Irene, educatrice di centinaia di monregalesi. Malore fatale, addio a Maurizio MontiL’uomo, 63 anni, si trovava all’esterno di casa sua dopo una serata in pizzeria. Distrutti i suoi familiari, oggi i funerali ... ilrestodelcarlino.it Bonus nido 2026: domanda unica e nuovo Isee per le famiglie Addio al rinnovo annuale per il bonus nido: la domanda vale tre anni e il nuovo Isee 2026... - facebook.com facebook Addio a #Brustenghi, l'inventore degli sponsor nel calcio e del fitness italiano x.com