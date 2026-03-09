Zia Teresa | addio alla regina della cucina napoletana

Zia Teresa, conosciuta come la regina della cucina napoletana, è scomparsa all’età di 72 anni. È diventata una figura di riferimento grazie alla sua passione per le ricette tradizionali e alla presenza sui social network, dove condivideva i suoi piatti e le sue storie. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi la seguiva e apprezzava il suo modo di cucinare.

Zia Teresa, icona della tradizione culinaria napoletana e figura di riferimento sui social network, si è spenta all'età di 72 anni. La scomparsa, avvenuta domenica 8 marzo 2026, lascia un vuoto profondo per i quasi trecentomila follower che la seguivano sulla pagina Le Zie di Napoli. La causa del decesso è da attribuire a una malattia grave che ha colpito la donna nelle settimane precedenti. Non si tratta di un evento improvviso o violento, ma il risultato di un percorso di sofferenza fisica culminato in questa data precisa. Il lutto investe non solo la famiglia diretta, composta da tre figli e diversi nipoti, ma anche l'intera comunità virtuale costruita intorno alla sua passione gastronomica.