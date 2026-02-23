Imperia in lutto | addio a Carla pilastro dei tributaristi

Carla Delfino, presidente della Lapet Imperia, è deceduta il 21 febbraio a causa di una grave malattia. La sua scomparsa provoca un vuoto tra i tributaristi locali, a cui aveva dedicato anni di impegno e passione. La comunità professionale della città si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi, ricordando il ruolo centrale che Carla ha avuto nel settore. La sua perdita lascia un segno profondo tra coloro che l’hanno conosciuta.

Carla Delfino, presidente della Lapet Imperia, lascia un vuoto incolmabile nella comunità professionale Imperia piange la scomparsa di Carla Delfino, presidente della Lapet Provinciale, venuta a mancare il 21 febbraio. La professionista, punto di riferimento per i colleghi tributaristi, ha guidato l’associazione con dedizione e competenza. I funerali si terranno domani, martedì 24 febbraio, alle 10:30 presso la Chiesa di San Giovanni Battista a Imperia Oneglia. Carla Delfino non era solo una presidente, ma un sostegno costante per molti. La sua capacità di coniugare rigore professionale e umanità ha lasciato un segno indelebile nella comunità associativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu Italia in lutto, addio al pilastro dell’informazione. L’annuncio dolorosoL’Italia piange la perdita di Maurizio Chierici, noto inviato speciale e testimone dei principali eventi del secolo scorso. Checcone, il rugby in lutto. Addio a Francesco Antinori: "Pilastro del nostro club"Il mondo del rugby italiano si stringe in lutto per la scomparsa di Francesco Antinori, conosciuto come Checcone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Imperia in lutto per Roberto Moriani, storico della Resistenza e volto dell’Anpi; Da Alyssa Milano a Sharon Stone, Hollywood in lutto per Eric Dane; Albissola Marina in lutto: addio ad Antonio Licheri, l’anima del Circolo degli Artisti; Lutto a Cairo Montenotte: addio a Giorgio Garra, ex assessore e commercialista. Imperia in lutto: è morto a 58 anni l’imprenditore e dirigente politico Mario ReImperia. E’ lutto a Imperia per la scomparsa prematura di Mario Re, a soli 58 anni. Imprenditore molto conosciuto in città, nelle ultime elezioni amministrative era cstato andidato come capolista di ... riviera24.it Imperia in lutto per Roberto Moriani, storico della Resistenza e volto dell’AnpiImperia. Si è spento ieri, 18 febbraio, a 73 anni Roberto Moriani, professore, scrittore e studioso della Resistenza, da sempre impegnato nella sinistra antifascista cittadina. Archivista e vicepresid ... riviera24.it Imperia, la LAPET Provinciale in lutto per la scomparsa della presidente Carla Delfino x.com IMPERIA: LUTTO PER LA SCOMPARSA DI MARTIN MESIANO, STRONCATO DA UN MALORE A 50 ANNI - facebook.com facebook