tanti appuntamenti a gennaio con la biblioteca ginestra di montevarchi

Arezo, 11 gennaio 2026 – La biblioteca Ginestra di Montevarchi avvisa gli iscritti al corso di formazione Scire sulla scrittura autobiografica IL PIACERE DI RACCONTARSI. Scrivere e leggere di sé in biblioteca che la lezione del 17 gennaio è rimandata a sabato 24 gennaio (Sala Consultazione, 1° piano).? CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI? Sabato 24 gennaio, ore 9-13 (Sala Filanda, 2° piano) LEGGERE INSIEME: gruppi di lettura e pratiche di lettura condivisa corso di formazione rivolto a docenti di scuola secondaria Un incontro per ragionare su come costruire e valorizzare i gruppi di lettura a scuola, vere e proprie comunità della conoscenza che fanno del libro il loro motore e delle storie il loro carburante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

