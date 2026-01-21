Acque contaminate scaricate direttamente nelle fognature noto autolavaggio sequestrato

Nella giornata di ieri, la squadra Uses della polizia metropolitana di Napoli ha sequestrato un autolavaggio a Poggiomarino, in via Tortorelle 216. L'intervento si inserisce nelle attività investigative volte a individuare le cause dell’inquinamento del fiume Sarno, con particolare attenzione alle fonti di scarico di acque contaminate nelle fognature. L’operazione mira a tutelare l’ambiente e a promuovere il rispetto delle norme ambientali.

