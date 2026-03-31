Acireale via libera alla rottamazione delle entrate locali

Il consiglio comunale di Acireale ha approvato all’unanimità un regolamento che permette di definire in modo agevolato le entrate tributarie e patrimoniali dell’ente. La decisione rientra nelle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2026 e riguarda tutte le pratiche di pagamento in sospeso o non ancora saldate. La delibera riguarda esclusivamente le entrate locali dell’amministrazione comunale.

Il consiglio comunale di Acireale ha approvato all’unanimità la delibera relativa al regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente, in attuazione della Legge di Bilancio 2026. Si tratta, di fatto, di una “rottamazione” delle cartelle comunali, una misura che consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando della riduzione o dell’azzeramento di sanzioni e interessi. Il provvedimento riguarda un ampio ventaglio di entrate tra cui: Tari, Imu, Tasi, Tosap (tassa per l’occupazione di suolo pubblico), Cup (canone unico patrimoniale), Icp (imposta comunale sulla... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Acireale, via libera alla rottamazione delle entrate locali Articoli correlati Trappeto, dal Comune via libera alla rottamazione dei tributi localiIl Comune di Trappeto ha deciso di aderire alla “rottamazione quinquies”, avviando il procedimento amministrativo relativo alla definizione agevolata... Il Consiglio comunale dice sì alla rottamazione dei tributi locali: via libera a Imu, Tari e Tosap senza sanzioni né interessiDue atti votati all’unanimità aprono alla definizione agevolata anche per le cartelle già iscritte a ruolo. Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Ad Acireale si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie; Acireale, masso si stacca dalla Timpa e precipita su un parcheggio a Santa Maria La Scala; Rosario Livatino patrono dei magistrati: primo via libera della CEI. Acireale, al via il Piano Strade: 40 gli interventi in programmaAl via gli interventi del Piano Strade, il programma con cui il Comune di Acireale avvia un'azione strutturata sulla viabilità cittadina. newsicilia.it ALL’OSPEDALE DI ACIREALE I NUOVI MURALI IN PEDIATRIA: DOMANI LA PRESENTAZIONE DI “CORSIE A COLORI”. (redazione) Saranno presentati domani, 31 marzo, alle ore 10.00, presso l’UOC di Pediatria dell’Ospedale di Acireale, i murali realizzati - facebook.com facebook