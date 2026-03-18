City-Real il protagonista assoluto è il Var | cosa è successo

Il Var resta al centro dell’attenzione nelle partite di Serie A e in quelle di Champions League, dove spesso interviene per confermare o annullare decisioni arbitrali. Durante le ultime giornate, sono stati diversi gli episodi in cui il video assistente ha avuto un ruolo determinante, influenzando il risultato di alcune partite. La tecnologia continua a essere protagonista nelle sfide di calcio più importanti.

Il Var continua ad essere il protagonista assoluto non solo nelle sfide della nostra Serie A, ma anche nelle spettacolari notti di Champions League. Il Real Madrid vince anche al ritorno contro il Manchester City, grazie alla doppietta di Vinicius Junior e vola ai quarti di finale, dove attende il Bayern Monaco, dominatore nel doppio confronto con l’Atalanta. La qualificazione, già indirizzata all’andata con la tripletta di Valverde al Bernabeu che aveva steso un City copia sbiadita di quello dei tempi migliori, non è mai stata in discussione. Ad incidere sul risultato. Ad incidere sul risultato di ieri è stato però l’intervento del Var, che ha cancellato le già residue speranze di rimonta dei Citizens. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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