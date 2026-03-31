Dopo dieci mesi di assenza, il giocatore ha ripreso a muoversi sul parquet, indossando di nuovo le scarpe da basket. La sua ripresa è avvenuta a Sassari, dove ha ricominciato a partecipare agli allenamenti e alle partite ufficiali. Recentemente, ha dichiarato che la vera sfida non si svolge solo sul campo, ma anche nella vita quotidiana.

Sassari (Sardegna), 31 marzo 2026 - Tornare a palleggiare dopo 10 mesi, rimettere le scarpe da gioco, sentire di nuovo il parquet sotto i piedi. Per Achille Polonara non è stato soltanto un gesto sportivo, ma un passaggio simbolico dentro un percorso molto più grande della pallacanestro. Il giocatore della Dinamo Sassari, che negli ultimi mesi sta affrontando una lunga battaglia contro la leucemia mieloide dopo il trapianto di midollo, ha raccontato il suo ritorno graduale all’attività fisica e il nuovo equilibrio costruito giorno dopo giorno. La palla in mano, le cure a Valencia e la strada ancora lunga. "Riprendere la palla in mano dopo 10 mesi è stato emozionante, bello — le sue parole — All’inizio mi sembrava che fosse la prima volta che giocassi a basket, poi tiro dopo tiro la sensibilità è tornata sempre di più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Achille Polonara torna sul parquet a Sassari dopo il trapianto di midollo: "La sfida vera è fuori dal campo"

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