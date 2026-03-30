Polonara che bella notizia! Torna ad allenarsi sul parquet | il video

Achille Polonara ha condiviso sui social media alcuni video delle sue sessioni di allenamento sul parquet a Sassari. Il giocatore, 34 anni, è tornato ad allenarsi dopo un periodo di assenza e ha mostrato le sue attività sportive attraverso le stories su Instagram. Nessun dettaglio su eventuali infortuni o tempi di recupero è stato comunicato.

Bella notizia per Achille Polonara: il 34enne ha postato nelle sue Instagram stories dei video mentre si allena sul parquet a Sassari. Guarda il filmato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Polonara, che bella notizia! Torna ad allenarsi sul parquet: il video Articoli correlati Seth Rollins torna ad allenarsi: il ritorno sul ring è sempre più vicinoSet Rollins potrebbe essere prossimo al ritorno in WWE in tempi meno previsti, con segnali concreti che emergono a pochi mesi da WrestleMania. Saraya torna ad allenarsi sul ring: “Mi sento di nuovo me stessa”Nuovi video di allenamento e condizione in crescita: i segnali di Saraya riaccendono le voci su un possibile ritorno sul ring proprio nel weekend... Aggiornamenti e notizie su Polonara che bella notizia Torna ad... Polonara convocato come capitano della Nazionale di basket: il più bel regalo di compleannoBologna, 20 novembre – Convocazioni per l’Italia dei canestri. Ci sono le gara di qualificazione per la World Cup 2027 e le gare contro Islanda e Lituania. Il nuovo ct della Nazionale, non è una ... ilrestodelcarlino.it Virtus Bologna, festa doppia con Belinelli e Polonara: Tortona superata e qualificazione alle Final Eight di Coppa ItaliaLa Virtus batte agilmente 92-77 Tortona e resta in testa al campionato a braccetto con Brescia, conquistando anche la già aritmetica qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. La squadra di ... corrieredibologna.corriere.it