Achille Polonara | In tanti mi fermano per strada per sapere come sto

Achille Polonara racconta che molti passanti gli chiedono come sta, dopo aver vissuto un’esperienza difficile. È tornato a camminare e a parlare, dopo aver passato un periodo in coma. Lui stesso spiega che non si sente un eroe, ma semplicemente un uomo che ha affrontato una sfida dura. Polonara descrive con sincerità il suo recupero, sottolineando come la malattia abbia cambiato la sua vita. La sua storia continua a incuriosire chi lo incontra per strada.

"Sono andato in coma e mi sono risvegliato. Non ci vedo nulla di eroico", con parole realiste Achille Polonara parla della sua malattia. Adesso il peggio è passato ma ha vissuto, insieme a sua moglie Erika, attimi di grande paura Il peggio è passato sostiene Achille Polonara in una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato della sua vita che, nell’ultimo periodo, è cambiata in maniera inesorabile. Ben presto ha dovuto mettere da parte lo sport e la carriera per dedicarsi a se stesso e alla sua salute. Ha vissuto dei mesi terribili, poi il coma a settembre, che ha fatto temere il peggio a sua moglie che, fino alla fine, gli è stata accanto: non poteva lasciarla sola con i due bambini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Achille Polonara: "Oggi sto bene, il peggio è passato"

Achille Polonara e la leucemia: «Mi manca un’operazione. E non mi sento più invincibile»Achille Polonara ha affrontato una battaglia dura contro la leucemia mieloide acuta, causata anche da un tumore al testicolo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.