Achille Lauro 8 nuovi stadi nel 2027

Da lopinionista.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Achille Lauro ha annunciato che nel 2027 aprirà otto nuovi stadi per i suoi concerti. Dopo aver terminato un tour nei palazzetti pieni in ogni data, il cantante si prepara a portare le sue performance in spazi ancora più grandi. La notizia riguarda un passo importante nel suo percorso musicale, che dimostra la crescita del suo pubblico e la sua presenza nel panorama italiano.

ROMA – Dopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro chiude un capitolo fondamentale del suo percorso live, confermandosi tra i performer più solidi e trasversali della scena italiana. Un viaggio lungo tutta la penisola, accolto ovunque da un entusiasmo travolgente, che ha visto l’artista portare sul palco uno spettacolo potente e identitario, capace di tenere insieme impatto visivo, racconto personale e connessione diretta con il pubblico. Un risultato che non rappresenta un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova fase: lo sguardo è già proiettato agli stadi, dove la dimensione live di Achille Lauro trova la sua consacrazione naturale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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