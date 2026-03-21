la primavera vuole stupire sul campo del lecco

La Primavera della Reggiana si prepara a sfidare il Lecco in una partita che promette di essere interessante. La squadra di mister Andrea Costa affronta la seconda in classifica, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in trasferta. La sfida si svolge sul campo del Lecco, con i giocatori pronti a scendere in campo per mettere in gioco le proprie capacità.

Sfida alla seconda della classe per la Primavera. La Reggiana di mister Andrea Costa (nella foto) gioca alle 16 a Lecco con l’obiettivo di dare continuità al 5-1 della scorsa settimana col Venezia, cercando di avvicinare una zona playoff (fino a qualche mese fa assolutamente impensabile) che al momento dista 2 lunghezze, ma di fronte troverà un’avversaria ostica che ha messo nel mirino la vetta, occupata dal Como a +1. Sempre nella giornata odierna è in programma una duplice trasferta per i baby granata a Peccioli, in Toscana: alle 14 l’ Under 15 sfida il Pisa, imitata due ore più tardi dall’ Under 16. Alle 15, invece, impegno esterno anche per l’ Under 13, di scena al campo Sigonio di Carpi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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