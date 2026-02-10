Acf la Primavera pareggia a Verona

La partita tra Acf e Verona termina con un pareggio per la squadra Primavera. La gara si è giocata a Verona e ha lasciato un sapore amaro sia per l’Under 17 che per l’Under 15. Entrambe le squadre hanno combattuto, ma nessuna è riuscita a prevalere. La partita si è conclusa con un risultato che lascia ancora tutto aperto nel campionato.

Arezzo, 10 febbraio 2026 – . Derby dal sapore amaro per Under 17 e Under 15. PRIMAVERA: HELLAS VERONA – ACF AREZZO 1-1 Pareggio in trasferta per la Primavera dell'ACF Arezzo, che conquista un punto sul difficile campo dell'Hellas Verona, terreno storicamente ostico per le giovani amaranto. La prima occasione del match è per le padrone di casa al 21', con Agosta che conclude sopra la traversa. La risposta dell'ACF Arezzo arriva al 35', quando Nasoni colpisce la traversa con un tiro che sfiora il vantaggio amaranto. Le due squadre vanno così al riposo sul risultato di 0-0.

