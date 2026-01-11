Arrestato capo di Gabinetto d' Israele

Il capo di Gabinetto del primo ministro israeliano, Tzachi Braverman, è stato arrestato alle 16.40. L’arresto è legato a un’indagine riguardante un presunto tentativo di ostacolare un’inchiesta sulla fuga di notizie di intelligence al tabloid tedesco Bild. Braverman sarà sottoposto a interrogatorio per chiarire i fatti e le eventuali responsabilità.

16.40 Arrestato il capo di Gabinetto del primo ministro israeliano Netanyahu. Tzachi Braverman verrà interrogato sul suo presunto tentativo di ostacolare un'indagine sulla fuga di notizie d'intelligence al tabloid tedesco Bild.Perquisita la sua casa. Il fermo segue la confessione dell'ex portavoce di Netanyahu, Eli Feldstein,secondo cui Braverman sapeva di un'indagine segreta sulla fuga di notizie prima che fosse pubblicizzata e aveva assicurato che l'avrebbe bloccata. Braverman è in lizza come ambasciatore d'Israele nel Regno Unito.

"Netanyahu è il capo di governo che andrebbe arrestato e noi abbiamo il dovere di farlo" Tomaso Montanari - facebook.com facebook

